Quando la classe (e la fortuna!) non è acqua: Sinner, che colpo!

MARSIGLIA (Francia) - In occasione del match valido per i 1/16 di finale del torneo di Marsiglia - fra Jannik Sinner e Norbert Gombos (6-4, 7-6) - il giovane prodigio italiano si è reso protagonista di un gesto tanto prezioso quanto fortunato.

Come si può infatti vedere nel video in allegato pubblicato su Twitter, il 18enne stava conducendo il match 5-4 e sul servizio dello slovacco è riuscito a realizzare un punto incredibile. Dominato dal suo avversario nello scambio, Sinner - che stava per perdere il punto - è stato in grado di respingere con un pronto riflesso un potente smash, trasformandolo in un lob vincente. Quando la classe non è acqua...

keystone-sda.ch (KOEN SUYK)