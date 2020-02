Vittoria della SUM, ora nei playout si parte in casa

MENDRISIO - È cominciato ieri sera, con lo scontro diretto con le rivali del Red Lions Frauenfeld, il rush finale della stagione delle Ladies della SUM.

Domenica sera al liceo di Mendrisio (ore 18), le ragazze arancionere si giocavano il penultimo posto per ottenere il vantaggio casalingo nella serie di playout contro le Red Lions di Frauenfeld. Dopo una stagione travagliata e il terribile annuncio di un possibile ritiro della squadra, le ragazze momò non sono però riuscite a imprimere da subito il giusto ritmo alla contesa. Ne è risultato un primo tempo macchinoso e confuso che tuttavia ha fatto capire che con la giusta attitudine l’avversario può essere sconfitto. Una pallina sanguinosa persa a metà campo ha fatto scattare il letale contropiede delle avversarie che al 15’41 si sono portate in vantaggio.

Pungolate nell’orgoglio, le Ladies sono tornate in campo con tutto un altro piglio nel secondo tempo: più disciplinate e attente in difesa e concentrate sul far correre la pallina in maniera precisa. Le puntate offensive si sono fatte via via più pericolose e le Lions sono incappate in diverse penalità cercando di fermare le momò. Il powerplay non ha dato i frutti sperati, così si è dovuto aspettare il 37’02 per festeggiare finalmente il pareggio. Una sassata di Pauline Fylke su passaggio di Giada Intraina ha infatti regalato la prima gioia della serata alle ragazze arancionere. Ci ha poi pensato capitan Zulji a mettere la contesa sui binari giusti. Partita con la pallina sul bastone dalla difesa, ha scaricato nell’angolo su Teggi, che non ci ha pensato due volte a restituirla al centro per il taglio vincente del capitano: 2-1 al 39’45.

Il terzo tempo è iniziato col botto: penalità alle avversarie per colpo di bastone e in powerplay un’ispiratissima Fylke, su assist di Selkäinaho, non si è fatta pregare e ha infilato il 3-1 con uno sgusciante polsino da posizione defilata. Questa volta è stato l’orgoglio delle leonesse ad essere pungolato e al 45’36 Fitzi ha riaperto la contesa infilando il 3-2 sempre grazie ad un fulmineo contropiede. Non è però bastato ad ammutolire le ticinesi. La stessa Fitzi al 56’29 è incappata in una penalità per carica eccessivamente dura e il powerplay arancionero ha colpito ancora con Fylke che ha sfruttato un passaggio di Zulji per portare il risultato sul 4-2 al 57’24. Sfida chiusa? No, le Red Lions si sono portate sul 4-3 in 6c4 al 59’45 approfittando della penalità rifilata a Zatta, ma non sono più state in grado di pareggiare. Le Ladies hanno controllato bene la contesa e, nonostante un gol annullato a Selkäinaho a un secondo dalla fine per invasione dell’area di porta, la sirena ha sancito la seconda vittoria stagionale delle Ladies che hanno ora la possibilità di giocare in casa la prima partita della serie per la salvezza.

Foto Matteo Tagliabue