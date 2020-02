Volley Lugano battuto in gara-1

NEUCHÂTEL - Nella prima partita di playoff la fortuna non arride a Volley Lugano che rientra in Ticino inevitabilmente sconfitto.

Nelle battute iniziali dell’incontro Volley Lugano fatica ad entrare in partita soprattutto in fase di attacco; coach Buonavita decide quindi di inserire nel ruolo di opposto la canadese Bélanger, da poco giunta sulle rive del Ceresio, e Pulcini e compagne iniziano una lenta rimonta. Il NUC ha delle evidenti difficoltà a superare il muro del Lugano e le luganesi punto dopo punto, riducono al minimo lo scarto. La qualità del gioco cresce e l’incontro si prospetta essere estremamente avvincente. Purtroppo il top scorer Pulcini, dopo un servizio, si procura una distorsione alla caviglia che la costringe a lasciare il campo; la squadra resiste ma a spuntarla è il NUC che si aggiudica il primo set.

L’infortunio di capitan Pulcini cambia il volto alla partita: il Lugano è obbligato a riorganizzarsi ma le difficoltà in fase di ricezione rendono il tutto molto difficoltoso e laborioso e pure il secondo parziale è ad appannaggio della compagine di casa. Il Lugano non si dà per vinto: coach Buonavita cambia nuovamente assetto in campo per tentare di ristabilire le sorti dell’incontro, ma la fortuna purtroppo non assiste le ticinesi: pure la canadese Bélanger s’infortuna ed è costretta a lasciare il campo; il terzo set è in completa discesa per il NUC che si aggiudica parziale e partita.

Lo staff medico e fisioterapico è ora al lavoro per cercare di rimettere in campo le due giocatrici in vista del prossimo fine settimana.

Viteos NUC - Volley Lugano 3:0 (25:22, 25:18, 25:11)