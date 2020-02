SUM: per il Ladies Team la spasmodica attesa prosegue

MENDRISIO - Le encomiabili ragazze della Sportiva Unihockey Mendrisiotto - che nelle ultime stagioni ci hanno regalato eccellenti risultati, tra cui la storica promozione in LNA - restano in attesa. Un'attesa spasmodica: i prossimi, infatti, saranno giorni decisivi per il futuro del Ladies Team. Per "favorire" il futuro della formazione femminile la SUM ha cercato di coinvolgere diversi attori del panorama unihockeistico ticinese. Venerdì scorso il sodalizio momò ha inoltrato a Swissunihockey la richiesta per disputare il prossimo campionato in Lega Nazionale, con la speranza di ricevere un "sì"...

«Momentaneamente non abbiamo ricevuto nessuna risposta da parte di Swissunihockey che sta valutando il nostro incarto - le parole del presidente della SUM Fabrizio Zanetti - Stiamo aspettando questa conferma per poi progettare il futuro. Ci sono un paio di club con i quali abbiamo parlato e con cui vorremmo fondere le risorse per garantire un futuro a questa squadra. Uno in particolare è molto interessato, ma ad oggi non sarebbe corretto farne il nome o sbilanciarsi sugli scenari futuri. La risposta da parte della Lega dovrebbe comunque arrivare entro la prossima settimana».

Da questo punto di vista il numero 1 della SUM è moderatamente tranquillo... «Gli aspetti economici non c'entrano. I conti sono a posto. Siamo però consapevoli che qualcosa dal punto di vista infrastrutturale dovrà essere sistemato, le nostre palestre infatti sono un po' carenti. Ripeto: siamo in buon rapporti con Swissunihockey e non penso che ci saranno problemi per la licenza».

La sparizione della squadra vorrebbe dire cancellare gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime stagioni dalle ragazze... «Stiamo facendo di tutto per cercare di poter continuare. Stiamo cercando delle soluzioni, se le meritano per quanto sono riuscite a fare negli ultimi anni».

