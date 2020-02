Odio no, ma... Djokovic sceglie tutti tranne Federer

CORTINA D'AMPEZZO (Italia) - Amici mai. Si stimano, certo, ma il loro rapporto finisce lì. Forse anche per la loro accesa rivalità in campo, Novak Djokovic e Roger Federer sono infatti come l'acqua e l'olio, sono come due poli magnetici uguali.

Ultima prova della bassissima sopportazione tra i due l'ha data il serbo, che ha (anche provocatoriamente) escluso il basilese e le sue qualità quando gli è stato chiesto di comporre il tennista perfetto.

«Rafa Nadal ha un dritto devastante - ha ammesso il numero uno al mondo - sa colpire in topspin o piatto da qualsiasi posizione del campo senza perdere mai forza e precisione. Per il rovescio a due mani scelgo David Goffin. In quanto al talento puro punto su Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, che hanno un futuro roseo davanti a loro. Per quanto riguarda il servizio sto invece con Nick Kyrgios mentre per i colpi al volo indico Herbert e Mahut».

Il super tennista ha però anche qualcosa di Djokovic.

«Non rinuncerei mai alla mia risposta».

E Federer, in tutto ciò?

