Il Lugano chiude al sesto posto

SAIGNELÉGIER - Un buon Lugano - sicuramente per i primi due parziali – è uscito sconfitto al quinto set nella trasferta di Saignelégier. Le ragazze di Buonavita si sono portate in vantaggio 2-0 giocando una buona pallavolo soprattutto nella fase di battuta, muro e difesa. Gli attacchi di Kantor e Kotnik nel primo set e le buone battute di Chiara Balestra hanno permesso alle ticinesi di vincere i primi due parziali. Dopo la pausa, i tanti errori al servizio nel terzo set hanno fatto rientrare in partita la formazione locale. Il Lugano ha provato a reagire ma ha faticato contro muro e difesa avversari. Nel set decisivo, poi, VFM ha battuto meglio. Le ticinesi si sono staccate subito, hanno provato a reagire ma un errore in battuta ha chiuso parziale e partita.

Nella prima fase dei playoff, il Volley Lugano dovrà vedersela con le campionesse Svizzere in carica del NUC.