Papà Djokovic non si capacita: «Ma perché non tifano mai per mio figlio?»

MELBOURNE (Australia) - Non è la prima volta che Srdjan Djokovic solleva questa polemica.

Ogni volta che assiste alle partite di suo figlio rimane infatti sempre sorpreso dalla direzione in cui va il tifo: mai (o raramente) all'indirizzo di Nole. La stessa cosa è capitata nell'ultimo atto della recente finale degli Australian Open tra il serbo e l'austriaco Thiem, durante la quale - a suo dire - il pubblico spingeva per l'avversario di Nole...

«Non voglio pensare ci sia la mancanza di rispetto verso Novak. Ma è una cosa incredibile, eppure accade sempre così. Sul campo centrale degli Australian Open gioca il sette volte vincitore del torneo, un giocatore che non ha mai perso una finale a Melbourne, contro un austriaco… E il tifo in che direzione va? Per l'austriaco... È uno sport per ricchi, la gente non riesce a capire che anche una persona proveniente da una nazione piccola e povera come la Serbia possa essere il più forte giocatore degli ultimi dieci anni».

Srdjan Djokovic non è nuovo a sollevare dei polveroni... Nel 2018 arrivò addirittura a prendersela con Federer... «Roger è un grande campione, probabilmente il più grande, ma a livello personale è un ometto», aveva detto.

