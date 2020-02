Terza vittoria di fila per il Massagno

MASSAGNO - La 17esima giornata del campionato maschile di basket ha sorriso alla Spinelli Massagno. Grazie al 79-77 rifilato allo Swiss Central, la truppa di Gubitosa ha così centrato il terzo successo consecutivo.

Nello stesso tempo non c'è invece stata gloria per i Tigers, caduti a Basilea contro gli Starwings 91-84.

In classifica il Massagno occupa la quarta posizione con 28 punti, tre lunghezze in meno dei Lions (31), quattro in meno del Nauchâtel (32) e cinque in meno della capolista Olympic (33). Dal canto suo il Lugano è nono (22), mentre chiude la graduatoria lo Swiss Central (19).

Ti-press (Samuel Golay)