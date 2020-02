Record in Sudafrica: Roger stende Rafa davanti a quasi 52'000 spettatori

CAPE TOWN (Sudafrica) - Roger Federer (Atp 3) ha sconfitto Rafael Nadal (Atp 2) in occasione della sesta edizione del "Match for Africa", disputatasi a Città del Capo. Il campione renano - che ha giocato per la prima volta nella sua vita un incontro in Sudafrica, la patria di sua mamma Lynette - ha superato l'eterno rivale con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.

Lo scontro diretto fra i due giocatori nei match di esibizione è ora di 5-3 in favore dello spagnolo. L’ultima volta che hanno giocato l’uno contro l’altro in amichevole era nel 2011, al Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, dove vinse Nadal 6-1, 7-5.

Ricordiamo che lo scopo di questa partita è stato quello di raccogliere fondi: 16 anni fa il tennista svizzero aveva infatti messo in piedi una fondazione per sostenere l'educazione dei bambini di sei stati africani, ovvero Sudafrica, Namibia, Botswana, Malawi, Zambia e Zimbabwe.

Da segnalare che questa sera sugli spalti erano presenti quasi 52'000 spettatori e si tratta della più grande affluenza della storia per una sfida di tennis. Il record precedente era stato stabilito nel mese di novembre del 2019 in Messico, con 42'517 persone ad ammirare le gesta di King Roger e di Alexander Zverev.

keystone-sda.ch / STR (Halden Krog)