Il Ladies Team continua a sperare

MENDRISIO - Nella giornata odierna - venerdì 7 febbraio - i vertici del Ladies Team della SUM (Sportiva Unihockey Mendrisiotto) hanno emesso un comunicato stampa riguardante l'iscrizione delle summine al prossimo campionato.

Di seguito l'informazione:

"La Sportiva Unihockey Mendrisiotto comunica di aver inoltrato, in ottemperanza agli accordi, la documentazione richiesta dalla Swissunihockey. Il Ladies team farà fronte con orgoglio e onore agli impegni sul campo, lottando sino al termine della stagione per la permanenza in Lega Nazionale A.

La SUM Informa inoltre che sono in atto delle trattative con diversi attori del panorama unihockeystico Ticinese, allo scopo di garantire il futuro del movimento femminile. La Sportiva ringrazia i media per l’attenzione concessa, augura al Ladies Team ogni bene per le partite a venire e confida nella possibilità di trovare una soluzione. Le procedure di iscrizione sono al vaglio della Swissunihockey e il proseguimento dell’attività agonistica del settore femminile dipenderà dell’evolversi delle trattative intavolate".