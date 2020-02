Djokovic resta sul trono: ottavo trionfo a Melbourne

MELBOURNE (Australia) - Novak Djokovic, già vincitore nel 2019, ha conquistato gli Australian Open per l'ottava volta in carriera. Il serbo, che nella finalissima contro Dominic Thiem si è ritrovato sotto per 2 set a 1, si è infine imposto 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 in 3h57'.

Dopo aver vinto la prima frazione, Nole ha subito il ritorno dell'austriaco, che con potenza e qualità negli scambi da fondo si è preso con merito il secondo e il terzo set. Da segnalare che, nel secondo parziale, Nole si è infuriato con l'arbitro per un "time warning" sul 4-4 (15-40), e ha faticato a ritrovare la giusta concentrazione.

Quando il nativo di Belgrado sembrava ormai vacillare, ha invece trovato le forze e la lucidità per tornare in carreggiata. Nel quarto set Djokovic ha piazzato il break decisivo nell'ottavo game, mentre nel quinto - un lungo e appassionante braccio di ferro - ha strappato il servizio a Thiem nel terzo gioco, difendendo poi il vantaggio fino al definitivo 6-4.

Per Nole, che mantiene l'imbattibilità nell'atto conclusivo del Major australiano (ottava finale e ottavo successo), si tratta del 17esimo Slam in carriera. In questa speciale classifica Djokovic - che da lunedì tornerà anche numero 1 al mondo - si trova alle spalle di Nadal (19) e Roger Federer (20).

keystone-sda.ch / STF (Andy Brownbill)