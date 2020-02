Airolo si espande: due (ex) idoli ticinesi per due nuove piste

AIROLO - Nella giornata odierna - sabato 1 febbraio - sono state inaugurate ufficialmente due nuove piste olimpiche ad Airolo, una a Pesciüm e l'altra a Ravina.

Come si può vedere nella foto gallery - così come nel video in allegato - Mauro Pini ha "presentato" la giornata, mentre le due madrine d'eccezione - le ex campionesse ticinesi di sci, ovvero Michela Figini e Doris De Agostini – hanno inaugurato le piste.

Ricordiamo che nella sua carriera Michela Figini ha vinto due volte la classifica generale di Coppa del Mondo (1985 e 1988), un oro olimpico (1984) e un oro Mondiale (1985) in Discesa, così come sei coppe di specialità (4 in Discesa, 1 in Super-G e 1 in Gigante). Dal canto suo la De Agostini è stata la prima ticinese della storia a imporsi in una gara nelle discipline veloci, collocando in bacheca una coppa di Discesa (1983) e una medaglia di bronzo Mondiale (1983).

Tipress