MELBOURNE (Australia) - Stan Wawrinka non è ancora riuscito a recuperare tutte le sue forze in seguito alle fatiche accumulate durante gli Australian Open.

Il tennista vodese ha infatti annunciato sui social network che non prenderà parte né al torneo di Montpellier - che inizia domenica - né tantomeno a quello di Rotterdam (8-16 febbraio). «A volte le cose non vanno nel senso desiderato», ha scritto Stan the Man. «Purtroppo a causa di un infortunio, mi devo ritirare(...). Spero però di ritornare presto in campo».

keystone-sda.ch / STF (Dita Alangkara)