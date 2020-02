Dressen parte per primo e... vince a casa sua!

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (Germania) - Thomas Dressen ha conquistato la settima Discesa libera stagionale, disputatasi a Garmisch-Partenkirchen (1'39''31). Lo sciatore tedesco - al quarto successo complessivo in Coppa del Mondo - ha sfruttato alla perfezione il pettorale numero uno per alzare le braccia al cielo davanti ai suoi tifosi.

Per la cronaca il 26enne ha preceduto al traguardo il norvegese Alexander Kilde (+0''16) e il transalpino John Clarey (+0''17). Dal canto suo Beat Feuz ha invece colto il sesto tempo (+0''35) e per lui si tratta della prima Discesa di questa stagione in cui non sale sul podio, dopo due primi, due secondi e due terzi posti.

Per quanto concerne gli altri atleti elvetici in gara da segnalare il settimo rango di Niels Hintermann (+0''39), l'11esimo di Carlo Janka (+0''55) e il 17esimo di Mauro Caviezel (+0''97).

Keystone