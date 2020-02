Lakers: il tributo a Kobe Bryant è da brividi

LOS ANGELES (USA) - Prima del match di NBA fra Lakers e Portland (119-127), la compagine di Los Angeles ha reso un tributo a Kobe Bryant, scomparso prematuramente domenica scorsa in seguito a un incidente in elicottero.

Sono diversi i video che circolano in rete riguardanti l'omaggio dello Staples Center alla propria leggenda. In allegato una serie di fotografie della serata e un video pubblicato su Twitter in cui Charlie Puth e Wiz Khalifa intonano "See You Again", con i 19'000 spettatori al seguito che hanno indossato la maglietta di Bryant presente su ogni seggiolino (sia la numero 8, sia la 24).

😭😭😭 Kobe Bryant 😭😭😭#rememberingkobe #MambaForever



Thank You Wiz Khalifa and Charlie Puth 👏👏👏

pic.twitter.com/7JBpBvj5pB — ⚽️⚾️ Manuel Morales 🏀🏈 (@ManuCRC) February 1, 2020

"In the words of Kobe #Bryant, #MambaOut. But in the words of us, not forgotten. Live on, brother.”

.

Il tributo dello Staples Center, il saluto di LeBron, le sedie libere, 24.2 secondi di silenzio. È stata una lunga notte a Los Angeles e in tutto il mondo. 💛💜🏀#MambaForever pic.twitter.com/KQygZzigYk — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 1, 2020

keystone-sda.ch / STR (ALEX GALLARDO)