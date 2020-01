Federer torna in campo con Bill Gates

MELBOURNE (Australia) - Non solo in singolare, ma anche in doppio. Roger Federer, reduce dalla semifinale degli Australian Open persa contro Djokovic, tornerà in campo il 7 febbraio a Città del Capo. King Roger, non nuovo a queste simpatiche e lodevoli iniziative, ha accettato la "sfida" lanciatagli dallo showman sudafricano Trevor Noah, che per l'occasione giocherà in doppio insieme a Rafa Nadal in un incontro di esibizione. Ad affiancare il Maestro ci sarà invece il filantropo statunitense Bill Gates, con il quale ha già fatto coppia in passato in occasione del "Match for Africa".

Ricordiamo che Federer, sempre a Città del Capo proprio per il "Match for Africa" (evento benefico giunto alla sesta edizione), affronterà Rafa Nadal anche in un singolare.

Keystone