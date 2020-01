Il Ladies Team della SUM non ci sarà più. La società prende posizione...

MENDRISIO - Quelle che ci separano da qui a fine stagione saranno purtroppo le ultime partite del Ladies Team della Sportiva Unihockey Mendrisiotto.

La società - secondo nostre informazioni - ha infatti deciso di non iscrivere la compagine femminile al prossimo campionato, cancellando di fatto la squadra dalla geografia dell'unihockey nazionale. Il termine d'iscrizione scadrà nella giornata di domani, ma la decisione è già stata presa.

Nelle ultime stagioni le summine hanno ottenuto risultati di tutto rispetto, raggiungendo - tra gli altri - una semifinale di Coppa Svizzera e la storica promozione in LNA (categoria attuale).

Con questa scelta verrà purtroppo a mancare un punto di riferimento per quelle ragazze che oggi praticano l'attività.

Aggiornamento: la SUM prende posizione con un comunicato stampa:

"Il comitato della Sportiva conferma la situazione critica che ha portato, dopo attenta analisi, alla decisione negli scorsi giorni di non proseguire l’avventura con le Ladies in NLA.

Tuttavia precisa che visto lo spirito che anima il gruppo direttivo e la squadra di chiedere alla Swissunihokey una proroga sui termini di iscrizione per poter trovare in extremis delle soluzioni praticabili.

Qualche minuto fa (16:00) la SUM grazie agli ottimi contatti con la Swissunihockey, ha ricevuto, in via del tutto eccezionale, una proroga del termine sino a venerdì 7.2.2020. Il comitato tiene a precisare che la situazione resta critica per quanto attiene al futuro sviluppo del settore che comporta, soprattutto a livello di risorse finanziare e umane un grande impegno. La Sportiva farà quanto può, nel limite delle sue reali possibilità per continuare l’avventura con il Ladies Team sui palcoscenici di lega Nazionale".