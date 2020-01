«Scendere in campo così mi ha fatto male al cuore»

MELBOURNE (Australia) - Roger Federer non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale nella semifinale degli Australian Open, persa in tre set contro l'eterno rivale Novak Djokovic. Il basilese ha insomma pagato dazio, dopo aver consumato tantissime energie in particolar modo nelle maratone di cinque set con Millman e Sandgren.

«Ho disputato questa semifinale con il 3% di probabilità di vincerla. Mi sono sottoposto a una risonanza magnetica il giorno prima del match che non ha rilevato nulla di grave. Durante la partita avevo paura che un movimento sbagliato potesse provocarmi un infortunio. Non lo nego: scendere in campo in queste condizioni mi ha fatto male al cuore. Sul 5-2 nel primo set per un momento ho comunque pensato che stesse andando meglio del previsto...».

Appuntamento a Melbourne all'anno prossimo? «Non lo so. Alla mia età non puoi programmare troppo il futuro, ma sono fiducioso. Non voglio ritirarmi».

