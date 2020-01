Una rarità: Federer multato

MELBOURNE (Australia) - In queste ore tutta la concentrazione di Roger Federer è rivolta alla semifinale degli Australian Open, in programma domani contro l'eterno rivale Novak Djokovic.

Nel frattempo il basilese - come riportato da "ESPN" - si è visto assegnare una multa di 3'000 dollari per aver usato parole "poco felici" nel corso del terzo set della sfida di ieri contro Tennys Sandgren, per le quali aveva ricevuto un ammonimento dall'arbitro Marijana Veljovic.

Per il rossocrociato è la seconda multa in carriera a un torneo del Grande Slam: la prima gli era stata comminata durante la finale degli US Open del 2009 contro Juan Martin Del Potro.

«Ho trovato l'ammonimento un po' severo, ma non ci sono problemi. Lo accetto», aveva detto a fine gare King Roger.

