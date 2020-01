Fine della corsa: Wawrinka saluta Melbourne

MELBOURNE - Ancora una volta Alexander Zverev si è rivelato un ostacolo insormontabile per Stan Wawrinka, già sconfitto nei due precedenti con il tedesco.

E così gli Australian Open del vodese sono mestamente andati agli archivi allo stadio dei quarti di finale: al losannese non è bastato un ottimo inizio di gara per spuntarla sul 22enne. La sfida, durata 2h21', si è chiusa sull'1-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Nel primo parziale Stan ha fatto quello che ha voluto rubando due volte il servizio al suo avversario nel secondo e nel quarto game. Il frastornato Zverev ha capito che serviva un deciso cambio di marcia e così è andato ad impattare la sfida centrando il break nell'ottavo gioco del secondo set.

Sulle ali dell'entusiasmo il tedesco ha poi continuato a macinare grande tennis, trovando l'accelerata decisiva nel quinto game del terzo set. Nell'ultima frazione, l'ultima spiaggia per il rossocrociato, ha visto nuovamente Zverev dettar legge (break nel primo e terzo game).

In virtù di questo risultato Zverev attende ora l'esito della sfida Nadal-Thiem per scoprire chi affronterà in semifinale.

In campo femminile successi per Simona Halep (secco 6-1, 6-1 sulla Kontaveit) e Garbine Muguruza (7-5, 6-3 sulla russa Pavlychenkova). Le due vincitrici si troveranno ora di fronte in semifinale.

keystone-sda.ch / STF (SCOTT BARBOUR)