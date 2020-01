Kinsey (quasi) nuda sulla neve: a Schladming fa caldo

SCHLADMING (Austria) – Le magie di Kristoffersen, la tecnica di Pinturault, i guizzi di Yule... oltre alle gesta dei campioni dello sci, a Schladming si è visto pure un caldo fuoriprogramma.

Durante la discesa dell'italiano Vinatzer, una ragazza coperta solo da un costume succinto è infatti riuscita a entrare in pista e a mostrare il cartello “RIP Kobe”. Bionda, prosperosa... ci è voluto poco per riconoscere Kinsey Wolanski, la modella divenuta famosa per aver interrotto Liverpool-Tottenham, ultima finale di Champions League. I tifosi hanno apprezzato. Gli addetti ai lavori, invece, non si sono mostrati troppo felici...

keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA)