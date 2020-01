La doppietta di Jenni ha aperto un'era

ZURIGO - Ventidue anni fa la Nazionale centrò le semifinali e un prestigioso quarto posto. L'inizio della Coppa del Mondo, quella giocata in casa a Zurigo e Basilea, fu in ogni caso tutt'altro che roseo. I rossocrociati persero infatti le prime due sfide - contro gli Stati Uniti (2-5) e la Svezia (2-4) - e si presentarono con le spalle al muro nell'ultima partita del turno preliminare, contro la Francia. Per evitare il girone di retrocessione era necessario battere i galletti con tre gol di scarto ma, fino al 56', la Nazionale era avanti “solo” 3-1. Poi tutto cambiò. Marcel Jenni segnò infatti sia il 4-1 che il 5-1 (a porta vuota, perché anche la Francia a quel punto aveva bisogno di trovare una rete per evitare il gruppo relegazione), reti che permisero alla Nazionale non solo di smettere di preoccuparsi, ma anche di passare al turno successivo a spese degli USA. In quello i nostri cominciarono con un successo sulla Russia (4-2) e, dopo un rovescio con la Repubblica Ceca (1-3), trovarono un pari contro la Slovacchia, che valse il passaggio in semifinale.

«Ho dimenticato molti dei miei gol, ma quei due sono ancora con me, perché mi regalarono grandi emozioni. L'obiettivo era vicino e la pressione alta; quelli ci dettero tranquillità e spinta», ha ricordato Marcel Jenni. Proprio quella doppietta garantì che l'era Ralph Krueger, poi durata 13 stagioni, cominciasse con un successo. Non ci sono però state solo gioie internazionali: quattro anni dopo lo stesso Jenni – con Reto Von Arx – fu infatti cacciato dalla Nazionale durante i Giochi Olimpici di Salt Lake City per un'“uscita” notturna non autorizzata.

«Ora posso logicamente riderci su. È stato tanto tempo fa ed è stata una storia particolare. Lasciamola da parte», ha glissato Jenni parlando dell'incidente, poi archiviato come “scandalo della birra”. Come Von Arx (assistant coach della U20 rossocrociata), anche Jenni oggi è un allenatore e con l'U17 dello Zugo l'anno scorso ha vinto il titolo di categoria. «È un lavoro complesso. Cerco di insegnare ai ragazzi come migliorare e cosa serve per diventare professionisti», ha spiegato ancora l'ex attaccante. Il suo obiettivo è quello, un giorno, di diventare coach di una squadra di professionisti; al momento però si accontenta del suo ruolo. «Questa è la base dell'hockey. Posso imparare molto».

logo