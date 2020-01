Kobe Bryant e la moglie Vanessa avevano scelto di non volare mai insieme

LOS ANGELES - Kobe Bryant e sua moglie Vanessa avevano preso una decisione: quella di mai volare insieme. Questo per impedire che i loro figli potessero rimanere senza genitori. È ciò che ha rivelato un amico stretto della famiglia alla rivista "People".

Vanessa e Kobe si erano conosciuti nel 1999 per poi sposarsi due anni più tardi. Dalla loro unione sono nate quattro figlie, di cui una - Gianna - tragicamente deceduta nel terribile schianto di domenica.

In passato Bryant aveva dichiarato di aver iniziato a far uso dell'elicottero per evitare gli ingorghi cittadini e per trascorrere più tempo con la sua famiglia. "Una volta per colpa del traffico ho perso la recita scolastica di mia figlia...", erano state le sue parole in un'intervista del 2018.

Keystone