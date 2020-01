«Una vittoria immeritata»

MELBOURNE (Australia) - «Non meritavo questa vittoria». Queste parole - espresse a margine dell'incredibile confronto con Tennys Sandgren - non fanno altro che confermare la grandezza di un campione intramontabile come Roger Federer.

In effetti il renano è arrivato per sette volte a una... pallina dal salutare Melbourne. Ed invece, quando anche il fisico gli stava voltando le spalle, è riuscito a centrare l'ennesima "remuntada" della sua splendida carriera: «Sono stato davvero fortunato. Non ho contato i match point dell'avversario. A un certo punto però la pressione è sparita e io mi sono sentito meglio».

Ma da dove derivava il fastidio fisico? «Avevo un problema all’inguine e facevo fatica in fase difensiva. Ho creduto nell’aiuto dei medici e sinceramente non so nemmeno io come sia riuscito a vincere questa partita. Spero di recuperare al meglio in vista della semifinale».

keystone-sda.ch / STF (DAVE HUNT)