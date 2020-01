I campioni versano lacrime per Kobe Bryant

LOS ANGELES (USA) - Da tutto il mondo dello sport sono arrivati messaggi, tweet e parole di cordoglio per la scomparsa di Kobe Bryant.

Commosso il ricordo di Nole Djokovic, che su twitter ha scritto: “Kobe era un mio fan e un mio grande amico, tu e tua figlia vivrete sempre nei nostri cuori”. Il re del golf, Tiger Woods, si è mostrato affranto: “Kobe non era solo un'icona dello sport, era un uomo del mondo e ha toccato così tante vite e comunità nei modi più positivi. La sua stella continuava a crescere ogni giorno e non conosceva limiti”. Il calciatore del Lecce Saponara ha voluto ricordare contemporaneamente Bryant e Astori, l’ex viola morto per un problema cardiaco, scrivendo: “Eravate belli, giovani, forti. Eppure, tutti siamo vincibili. La fine è proprio lì, dietro l’angolo, ci aspetta subdolamente e ineluttabilmente. Voglio che le vostre storie siano per me promemoria”.

Gli omaggi non si limitano ai social: il tennista australiano Nick Kyrgios, prima degli ottavi degli Australian Open contro Rafa Nadal, è sceso in campo per il riscaldamento con la maglia che fu di Kobe mentre Tsonga ha postato una foto con la casacca del campione scomparso.

keystone-sda.ch / STF (Lee Jin-man)