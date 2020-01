Fed Cup: Belinda Bencic guiderà la Svizzera contro il Canada

BIENNE - In vista dello spareggio di Fed Cup - in agenda a Bienne il 7-8 febbraio - Capitan Heinz Günthardt potrà contare sulla nostra punta di diamante: la sangallese Belinda Bencic. Sarà lei a guidare le rossocrociate nella sfida di qualificazione contro il Canada. Vincere significherebbe regalarsi la possibilità di giocare per il titolo Mondiale in quel di Budapest tra il 14 e il 19 aprile.

Le altre elvetiche selezionate sono Jil Teichmann, Viktorija Golubic, Stefanie Vögele e Timea Bacinszky.

keystone-sda.ch / STF (LYNN BO BO)