Stan non molla mai: vinta la battaglia con Medvedev al quinto set

MELBOURNE (Australia) - Ha combattuto con tutte le sue forze e alla fine ha festeggiato l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open. Opposto all'osso durissimo Daniil Medvedev (Atp 4), Stan Wawrinka (15) ha rischiato l'uscita di scena prima di imbastire una bella reazione.

Dopo aver vinto agevolmente il primo set per 6-2, il russo ha capovolto la situazione vincendo la seconda e terza frazione rispettivamente 6-2 e 6-4. A sua volta il rossocrociato - per non vedere scivolare via lo slam australiano - ha ricucito lo strappo facendo suo il quarto set al tie-break (7-2). Il quinto e decisivo parziale ha infine sorriso a Stan grazie ai due break centrati nel primo e nel settimo game.

Nei quarti del torneo Wawrinka se la vedrà ora con il vincitore della sfida Zverev/Rublev.

keystone-sda.ch / STR (LUKAS COCH)