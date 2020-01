Rimontona Spinelli, Tigers in gabbia nel derby

LUGANO – La Spinelli Massagno ha centrato la decima vittoria stagionale superando, in un derby tiratissimo (e terminato dopo 45' di battaglia), 85-82 il Lugano.

I Tigers hanno cominciato con maggior convinzione (e produttività) la sfida riuscendo, dopo l'equilibrio della prima metà del primo quarto, ad allungare fino al 24-18 del 10'. Il trend dell'incontro non è cambiato neppure nel secondo parziale nel quale, con un 17-13, i padroni di casa si sono assicurati 10 punti di margine all'intervallo. La Spinelli non ha in ogni caso mollato e, più concreta in attacco, è lentamente rientrata in partita. Il terzo quarto è stato equilibrato (19-19), ma in quello finale Massagno ha nettamente accelerato, passando da -12 (62-50) al +1 del 38' (68-69). Con un colpo di reni, Stevanovic e compagni sono tornati avanti (73-69), salvo poi farsi riprendere sul 73-73 al 40'.

L'overtime ha raccontato di un monologo della Spinelli, salita fino al +6 (78-84) prima della gestione finale.

Ti-press (Alessandro Crinari)