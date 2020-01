Shiffrin vince, Hählen sogna, Gut e Gisin deludono

BANSKO (Bulgaria) – Primo successo stagionale in discesa per Mikaela Shiffrin, padrona a Bansko davanti a Federica Brignone e Joana Hählen.

Già capace di trionfare, quest'anno, in slalom (tre volte) e gigante, la campionessa statunitense è riuscita a primeggiare in una prova di velocità grazie a una condotta aggressiva e contemporaneamente attenta. Ha sfruttato il pettorale “alto” - è partita sedicesima – per studiare la prova delle rivali e cercare di evitare gli errori commessi da alcune di esse. E la sua tattica ha pagato. Curando ogni particolare, l'atleta a stelle e strisce ha infatti potuto precedere di 0”18 l'italiana Brignone e di 0”23 l'ottima rossocrociata Hählen, al miglior risultato in carriera.

Delusione, in casa-Svizzera, per Michelle Gisin e Lara Gut, entrambe presentatesi puntando almeno alla top-10 ed entrambe, invece, dimostratesi incapaci di terminare la prova.

