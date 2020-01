Calci, pugni e... volano sedie: che rissa in nord America

MANHATTAN (USA) - In occasione della sfida di college (NCAA) - fra Kansas e Kansas State - è scoppiata una bruttissima rissa in campo fra le due formazioni.

Come si può vedere dal video in allegato - pubblicato su Twitter - in seguito a una stoppata e alla seguente provocazione a punteggio già acquisito per Kansas (81-60), è scoppiato il caos generale che ha coinvolto decine di persone: sono volati pugni, calci e anche una sedia...

Kansas and Kansas State brawl to end the game, a breakdown pic.twitter.com/6BXLkevfPU — Jomboy (@Jomboy_) January 22, 2020

Keystone, archivio