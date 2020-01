«Contro i migliori sarà una lotta... ruvida»

MELBOURNE (Australia) - A margine della vittoria maturata contro lo statunitense Steve Johnson - al primo turno degli Open d'Australia in 1h24' (6-3, 6-2, 6-2) - Roger Federer ha raccontato le sue impressioni.

«A Indian Wells avevo sofferto il suo servizio, ma qui non è stato il caso», ha analizzato proprio King Roger. «Ho provato ad aggredirlo fin da subito per non ritrovarmi in difficoltà durante il match e alla fine è stato un primo turno perfetto. Le condizioni? Trovo che le palline vadano abbastanza veloci quando sono nuove, ma si consumano in fretta e le condizioni diventano lente alla fine della rotazione. Direi dunque che bisogna prepararsi a lavorare molto per conquistare un punto. Contro i migliori - in notturna - sarà necessario riflettere bene su come avere la meglio. Sarà una lotta ruvida e le pulsazioni saliranno, ma mi sono allenato per questo(...)».

keystone-sda.ch / STF (ROMAN PILIPEY)