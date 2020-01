«Mi sembra evidente che Novak e Rafa vinceranno più Slam di me»

MELBOURNE (Australia) - Manca ormai pochissimo al via del primo Slam stagionale, in programma a partire da lunedì a Melbourne. Roger Federer, vittorioso sei volte in Australia, è tornato a parlare dell'ormai infinito discorso relativo ai Major. Attualmente la "classifica parziale" dice Roger 20, Nadal 19 e Djokovic 16.

«È una questione importante per noi tre - le parole del basilese a Tennis.com (intervista ripresa da tennisworlditalia) - Per me è stato bello superare i 14 titoli di Pete Sampras, anche se battere quel record mi ha fatto sentire un po' a disagio. Mi sembra ovvio che Novak e Rafa vinceranno più titoli dello Slam di me. Sono incredibilmente bravi ed hanno più anni di carriera davanti rispetto a me. Il livello che hanno mostrato nel 2019 dimostra che continueranno a vincere».

Roger ha fatto capire che la pensione può attendere... «Mi piace ancora questo sport. I successi arrivati dopo l’infortunio al ginocchio del 2016 sono stati speciali, non mi aspettavo di vincere ancora. Il tennis sta vivendo un momento d’oro, le prossime stagioni saranno entusiasmanti».

