Sul Lauberhorn i rossocrociati nutrono grandi ambizioni

WENGEN/SESTRIERE - Dopo lo Slalom femminile di Flachau che ha avuto luogo in settimana, questo weekend sono previste ben cinque gare di sci alpino.

In campo maschile il circo bianco resta in Svizzera e si sposta da Adelboden a Wengen, dove nella giornata odierna è prevista una Combinata. Fra i favoriti, oltre ai francesi Alexis Pinturault e Victor Muffat Jeandet, ci sarà anche l'elvetico Loïc Méillard. Domani è invece prevista una Discesa, mentre domenica uno Slalom. Nella gara di velocità puntano il gradino più alto del podio, fra gli altri, Beat Feuz – vincitore due volte sul Lauberhorn (2012 e 2018) – e Mauro Caviezel, il quale si è ben comportato in prova. Fra i paletti stretti c'è invece molta attesa per Daniel Yule, impostosi negli ultimi due Slalom – a Madonna di Campiglio e ad Adelboden – e voglioso di centrare una fantastica tripletta.

Fra le donne si gareggia invece in Italia, al Sestrière, con un Gigante (sabato) e un Gigante parallelo (domenica). Le atlete da battere saranno le prime tre della classifica di specialità, ovvero le italiane Federica Brignone e Marta Bassino, così come la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin. Nutrono le loro ambizioni anche le rossocrociate Wendy Holdener e Michelle Gisin, apparse in crescita durante le ultime uscite e alla ricerca del primo successo in questa stagione. Da segnalare che al cancelletto di partenza sarà presente anche la sciatrice ticinese Lara Gut-Behrami, che occupa attualmente la 19esima posizione nella classifica generale con 184 punti.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)