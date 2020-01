Il numero uno al mondo si è salvato per miracolo, il suo autista (purtroppo) no

KUALA LUMPUR (Malesia) - Il numero uno mondiale di Badminton Kento Momota - che punta alla medaglia d'oro ai prossimi Giochi olimpici di Tokyo - se l'è vista brutta nella mattinata di oggi, lunedì 13 gennaio, a Kuala Lumpur. Il 25enne è infatti rimasto coinvolto in un incidente sull'autostrada mentre si stava recando all'aeroporto con un Van, dopo aver conquistato il Masters della Malesia.

Il campione giapponese si è fratturato il naso e ha rimediato dei tagli al viso, mentre al suo autista è andata decisamente peggio, visto che è deceduto dopo aver urtato un camion. In allegato la foto gallery con le immagini impressionanti del Van distrutto.

Ricordiamo che nel 2019 Momota ha conquistato la bellezza di 11 titoli fra cui i Mondiali, i campionati d'Asia e l'All England Open. Nella sua bacheca manca solo un trofeo maggiore: la medaglia d'oro olimpica.

