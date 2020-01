Lancia una lattina in campo: bandito a vita!

BOSTON (USA) - Il tifoso dei Celtics - che aveva lanciato mercoledì una bibita in lattina sul parquet del TD Garden, in occasione della sconfitta di Boston contro San Antonio in NBA - è stato bandito a vita e non potrà più mettere piede nell'arena della sua squadra del cuore. «Questo incidente è una seria violazione del nostro codice di condotta e di conseguenza l'autore del gesto sarà bandito dal TD Garden a vita», si può leggere nel comunicato stampa della società.

L'autore del gesto, Justin Arnolds, non potrà dunque mai più assistere agli incontri dei Celtics e nemmeno a quelli dei Bruins in NHL. Il divieto per il 22enne riguarda anche i concerti o altri eventi che vengono svolti nelle suddette aree. Nel video in allegato pubblicato su Twitter si può notare come la lattina fosse piena e - quando ha toccato il parquet - è esplosa.

NEW: @bostonpolice tell @7News 22yo Justin Arnold of Everett was the @celtics fan arrested/charged w/ disturbing a public assembly. It happened last night @tdgarden after he threw a can of beer toward the San Antonio Spurs bench after Kemba Walker was ejected from the game. pic.twitter.com/d0mVWXNFvz — Amaka Ubaka (@AmakaUbakaTV) January 9, 2020

keystone-sda.ch / STF (CJ GUNTHER)