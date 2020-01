Successi per Lugano e (in Coppa) Massagno

LUGANO - Bella vittoria per il Lugano, che nel quattordicesimo turno di campionato ha piegato 84-64 il Losanna. I bianconeri sono stati padroni in campo fin dalle primissime battute, chiudendo il primo quarto in vantaggio già di 11 punti e arrivando all'intervallo con un comodo 41-25. Nella seconda parte della sfida, i Tigers si sono limitati a controllare, difendendo - e anzi ampliando - il margine fino all'ultima sirena e mettendo le mani su punti buoni per salire al settimo posto della graduatoria.

Il weekend ha visto scendere in campo anche la Spinelli Massagno la quale, battendo 106-60 in trasferta i Goldcoast Wallabies (LNB) ha raggiunto Friborgo, Monthey e Boncourt nelle semifinali di Coppa Svizzera.

Ti-press (Alessandro Crinari)