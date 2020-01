Wawrinka fermato dalla pioggia

DOHA (Qatar) - A causa della pioggia, che oggi ha perturbato le sfide dei quarti di finale di Doha, Stan Wawrinka (Atp 15) non è stato in grado di scendere in campo contro Aljaz Bedene (Atp 58). Domani pomeriggio si giocherà dunque il match in questione e il vincitore disputerà in serata anche la semifinale.

L'unico incontro che ha avuto luogo ha sorriso a Miomir Kecmanovic (Atp 62), il quale si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-0 contro colui che aveva fatto suo il torneo di Ginevra, ovvero Marton Fucsovics (Atp 70). Al penultimo atto il serbo affronterà il vincente fra la testa di serie numero 2 Andrey Rublev (Atp 23) e il giurassiano d'adozione Pierre-Hughes Herbert (Atp 65).

Nello stesso tempo in campo femminile non c'è stata gloria per Jil Teichmann (Wta 68) nei 1/16 di finale del torneo di Auckland. La rossocrociata si è arresa alla tedesca Julia Görges (Wta 41) con un netto 6-3, 6-2 in 1h18'. Negli ottavi di finale la tedesca sfiderà Caroline Wozniacki (Wta 39).