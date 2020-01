Australia, allarme incendi: «Slam da rinviare se la qualità dell'aria peggiora»

MELBOURNE (Australia) - Quando manca sempre meno all'inizio degli Australian Open - qualificazioni al via dal 13 gennaio, tabellone principale dal 20 -, gli incendi che stanno devastando l’Australia potrebbero costringere gli organizzatori a ritardare l’inizio del primo Major della stagione.

Anche a Melbourne, infatti, la qualità dell’aria è pessima a causa del fumo. Novak Djokovic, campione in carica e presidente della Commissione giocatori dell'ATP, pensa sia necessario adottare misure per proteggere gli atleti e non esclude l'ipotesi di uno slittamento del torneo.

«Sono preoccupato per i possibili problemi di salute a Melbourne Park - ha spiegato Nole - Quella del rinvio è probabilmente l’ultima opzione, ma se le condizioni influenzano la salute dei giocatori, dobbiamo prenderla in considerazione. Se le condizioni diventassero rischiose per la nostra salute, chiederemo di ritardare il torneo. So che è difficile perché ci sono molti fattori, ma non bisogna sottovalutare la situazione».

keystone-sda.ch / STR (DAVE HUNT)