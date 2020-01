Thomas ma che fai? Spinge l'arbitro e viene espulso dopo 88 secondi

WASHINGTON (USA) - In occasione della sfida di NBA fra Washington Wizars e Portland Trail Blazers, terminata 103-122, Isaiah Thomas è stato espulso soltanto dopo 88 secondi di gioco.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, al termine di un contrasto con gli avversari Carmelo Anthony e Damian Lillard, il playmaker dei padroni di casa ha pensato bene di spingere un ufficiale di gara che si trovava a un passo da lui, rientrando di conseguenza anticipatamente negli spogliatoi.

Era dal lontano 2002 che non si vedeva un'espulsione così rapida nel campionato di basket più blasonato del mondo. All'epoca il protagonista fu il pivot Greg Ostertag degli Utah Jazz, espulso dopo meno di due minuti di gioco.

Isaiah Thomas got ejected 88 seconds into the game after what was called a hostile act to an official. pic.twitter.com/O5GmY9Pqnt