La Shiffrin non si accontenta mai

LIENZ (Austria) – Mikaela Shiffrin ha impresso il suo marchio sullo slalom di Lienz. Nella prima manche della gara, la statunitense ha infatti messo immediatamente il turbo, rifilando importanti distacchi alle rivali.

L'unica in grado di rimanere relativamente vicina alla 24enne è stata la slovacca Petra Vlhova, alla fine staccata di 0”26. Ben più lontana la norvegese Nina Haver-Loseth, terza a 0”70. Buone prove per le rossocrociate, con Holdener e Gisin in top-10 e Danioth in top-20. Wendy ha terminato al settimo posto (+1”12), Michelle ha invece chiuso ottava a 1”21 dalla vincitrice.

