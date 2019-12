Tragedia in Italia: muore nella notte di Natale una promessa del nuoto

CAPEZZANO PIANORE (Italia) - Dario D'Alessandro, grande promessa del nuoto pinnato, è deceduto nella notte di Natale. Nei quadri della nazionale giovanile italiana, il 16enne è rimasto vittima di un incidente in scooter verso le ore 2.30 a Capezzano Pianore, in provincia di Lucca.



Stando ai media italiani, il vincitore di cinque medaglie d'oro ai campionati nazionali Under 18 nel mese di aprile del 2019, stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. Il ragazzo avrebbe urtato un'automobile che lo precedeva prima di andare a sbattere contro un muretto.

Intervenuti rapidamente sul posto, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso del talentuoso nuotatore, che aveva recentemente preso parte ai campionati del mondo di categoria a Sharm el Sheikh in Egitto.