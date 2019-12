«Nel 2019 mi è mancato solo uno Slam, ora vorrei vincerne un altro»

BASILEA - Fuoriclasse eterno e inimitabile, Roger Federer si gode le festività con un occhio agli impegni del 2020. Spente in agosto 38 candeline, il campionissimo renano nel 2019 ha giocato su altissimi livelli, mettendo in bacheca 4 titoli a Dubai, Miami, Halle e Basilea. Purtroppo è mancato un acuto in uno Slam, con la finale di Wimbledon che ancora lascia l'amaro in bocca a tutti i suoi numerosissimi fan.

«Dopo la stagione che ho avuto vorrei vincere un altro Slam, è naturale - spiega Roger Federer, a quota 20 titoli nei Major (record) - Nel 2019 ho giocato molto bene e ho avuto regolarmente una buona forma fisica. Non ho avuto alcun problema, o forse solo un pochino agli US Open. Insomma qualcosa qua e là in generale, ma niente d'importante. Durante la stagione ho sconfitto Djokovic alle Finals e Nadal a Wimbledon, insomma li ho battuti in grandi partite. L’unica cosa che mi è mancata è proprio un torneo dello Slam».

Nel 2020, anno Olimpico, King Roger ci riproverà sicuramente. «Vorrei vincere un grosso evento come le Olimpiadi, gli Australian Open, Wimbledon o qualsiasi altra cosa del genere. Sarebbe davvero fantastico. Nel 2019 mi è mancato e voglio cambiare questa cosa: ora col mio team continueremo l'attento lavoro di pianificazione».

Keystone