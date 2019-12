Windingstad padrone del gigante parallelo

ALTA BADIA (Italia) - Nel gigante parallelo disputatosi in Alta Badia ha vinto Rasmus Windingstad il quale, al primo successo in CdM, si è imposto in finale sul tedesco Stefan Luitz. Terzo posto, dopo il successo nella “finalina”, per l'austriaco Roland Leitinger.

Buona prova, tra i rossocrociati, per Justin Murisier, arrampicatosi fino ai quarti (e alla fine ottavo) superando il tedesco Alexander Schmid, il francese Thibaut Favrot e il norvegese Leif Nestvold-Haugen, prima di arrendersi davanti allo svedese Mattias Rönngren. Fuori negli ottavi Loïc Meillard, anch'egli beffato da Mattias Rönngren dopo aver battuto il tedesco Bastian Meisen. Avventura breve invece per Mauro Caviezel, caduto (ed eliminato) nei sedicesimi contro il russo Trikhichev.

keystone-sda.ch / STR (Alessandro Trovati)