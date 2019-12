Ingaggio faraonico e Ibra: "Carletto" ha già dimenticato Napoli

LONDRA - A una settimana dall'esonero a Napoli, Carlo Ancelotti sembra già aver voltato pagina.

Lo attende l'Everton, una squadra che sta attraversando un periodo difficilissimo in Premier League. Il tecnico italiano - reduce dall'avventura non certo esaltante alla guida dei partenopei - avrà il compito di risollevare le sorti della compagine inglese (+3 sulla zona salvezza).

Stando a quanto riporta il "Sun" Carletto andrà a guadagnare quattro milioni di euro fino a giugno più altri tre in caso di salvezza. In seguito l'ingaggio diventerà più "corposo" tanto da farlo diventare il quarto allenatore più pagato in Inghilterra dietro a Guardiola, Mourinho e Klopp (per l'italiano sarebbero pronti 15 milioni di euro a stagione dal campionato 2020-21).

Ma c'è di più: con l'allenatore di Reggiolo in panchina sembra avvicinarsi all'Everton anche Zlatan Ibrahimovic, accostato negli ultimi giorni al Milan ma che ora pare maggiormente stuzzicato dalla sfida inglese...

keystone-sda.ch (GABRIELE MENIS)