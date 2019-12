Aaron Molli c'è ancora: che vittoria in Albania

CONTONE – Quando c'è di mezzo la passione, non c'è età che tenga. Chiedetelo ad Aaron Molli, ex pugile professionista nei pesi massimi ed ex campione del mondo (GBU nel 2015 e UBC nel 2019). Di recente il 40enne di Contone si è imposto in un prestigioso match disputato a Tirana, in Albania. «L'avversario era Mario Plaku, un tipo tosto. Un campione. È stata durissima».

Sta vivendo una seconda giovinezza, Aaron Molli, titolare, tra l'altro di una nota palestra del Gambarogno. «E per il 2020 ho in programma altre sfide importanti, soprattutto in Italia. Ringrazio di cuore il mio allenatore Disarjot Gashi e il suo collaboratore Muharrem Gjocaj. Se sono ancora a certi livelli, è anche grazie a loro».