Da SAM a... Spinelli!

MASSAGNO - Nella giornata odierna - giovedì 28 novembre - la squadra di basket del Massagno ha comunicato alcune novità.

Di seguito il comunicato della società:

"Il Presidente di lungo corso Luigi Bruschetti l’aveva promesso qualche mese fa ed è stato di parola. Già nel corso dell’ultima stagione agonistica, e dopo le serene dimissioni dello scorso mese di aprile, le sue attenzioni si erano rivolte quasi esclusivamente al futuro della Società. Dopo un lungo ciclo di forte crescita durato 25 anni, si imponeva il reperimento di ogni risorsa necessaria per affrontare nuove sfide e consolidare l’importante presenza della Sambasket nel panorama cestistico nazionale.

La strada è stata tracciata coinvolgendo il Sindaco di Massagno, Giovanni Bruschetti, che ha preso a cuore la situazione in quanto la Sambasket irrinunciabile patrimonio sociale e umano dello stesso Comune e di un’intera regione. L’ottimo lavoro svolto dà oggi la possibilità e l’immenso piacere di annunciare la nuova presidenza della Società: Fabio Regazzi sarà al timone, rilevando il testimone dall’uscente Patrick Manzan che porta a termine un solido interimato iniziato il mese di aprile scorso.

Chi non ha certamente bisogno di particolari presentazioni è Fabio Regazzi, personaggio di spicco della vita politica, economica e sociale del nostro Canton Ticino, conosciuto anche nel mondo della pallacanestro ticinese, sport che ha praticato per alcuni anni in gioventù, successivamente quale main sponsor della Regazzi Star Gordola squadra protagonista indiscussa del basket nazionale femminile, per un lustro, a cavallo degli anni 2000. Il nuovo presidente sarà affiancato da Giovanni Bruschetti, atleta della Società negli anni ’70 e ‘80, formando così un Comitato Direttivo di indubbio prestigio e peso specifico a disposizione di questa storica ed amata realtà sportiva massagnese, società che quest’anno ha compiuto il suo 55° compleanno!

Le novità non sono finite: il lavoro che ha contraddistinto la recente attività extra sportiva della Società permette oggi di annunciare, con grande piacere, l’entrata nel Comitato Direttivo di Dario Spinelli, Presidente della Spinelli Holding SA di Massagno, eccellenza massagnese di operatività e solidità aziendale, con la presenza sul territorio di Massagno a partire dal 1941 quando il nonno Franco Spinelli la fondò, passando per la Spinelli SA, nel 1977, per opera del papà Lorenzo e dello zio Carlo. Il papà di Dario Spinelli, Lorenzo, fu membro fondatore della Sambasket Massagno nel 1964.

La Spinelli Holding è il nuovo Title Sponsor della Squadra di SBL che, a partire da oggi, è imperativamente per tutti Spinelli Massagno. Con l’appuntamento sul campo della palestra SEM di Massagno per la partita di Campionato contro Starwings Basket di Basilea, prevista per domenica 8 dicembre ore 16.00, accogliamo con entusiasmo la nuova denominazione della nostra grande squadra di basket: W Spinelli Massagno"

