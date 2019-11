Federer si... "snobba": «Nadal diventerà il più grande di tutti i tempi»

BASILEA - Roger Federer e Rafael Nadal, 39 slam in due. Quando in campo ci sono loro lo spettacolo è assicurato. Tra i due c'è un rispetto reciproco incredibile tanto che il renano ha speso parole al miele per il rivale-amico, reduce dalla vittoria della Coppa Davis con la sua Spagna.

«Rafa è una grande persona e un grande atleta - le parole di King Roger - È riuscito a chiudere l’anno da numero uno del mondo a 11 anni di distanza dalla prima volta. Hanno detto che sarebbe stato sempre infortunato e che non avrebbe potuto avere una lunga carriera, ma ha trovato il modo per reagire e costruirsene una fantastica. Ho imparato molto da lui, è un grande campione e un esempio per tutto il mondo dello sport. Sono felice di aver condiviso con lui grandi battaglie. Probabilmente finirà per diventare il miglior tennista di tutti i tempi».

Keystone