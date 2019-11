Calcio o Karate? Il povero Boudaoui ne paga le spese (e va ko!)

LIONE (Francia) - In occasione del match di Ligue 1 - fra Lione e Nizza, terminata 2-1 - il difensore dei padroni di casa Fernando Marçal si è reso protagonista di un intervento scomposto e pericoloso ai danni del povero Hicham Boudaoui.

Come si può vedere dal video in allegato (al minuto 1.42'), il terzino sinistro si è trasformato in un karateka al 34', momento in cui ha assestato un violento calcio in faccia al malcapitato avversario. Gesto che gli è - ovviamente - costato l'immediato cartellino rosso...