King Roger termina con una vittoria

QUITO (Ecuador) - Dopo il Cile, l'Argentina e il Messico, Roger Federer (Atp 3) ha concluso la sua tournée latino-americana in Ecuador, con un prezioso successo.

Davanti a 12'000 spettatori in delirio - al Coliseum Ruminahui di Quito (a 2'800 metri di altitudine!) - il campione renano ha infatti prevalso su Alexander Zverev (Atp 7) con il punteggio di 6-3, 6-4. «Non immaginavo proprio di vedere questa passione per il tennis in Ecuador», ha dichiarato King Roger che - ricordiamo - aveva già dominato il rivale tedesco in Messico davanti a più di 42'000 spettatori.

Federer ha così conquistato tre incontri su quattro disputati contro Zverev, che si era imposto a sua volta soltanto a Buenos Aires. Ricordiamo che la tappa di Bogotà di venerdì era invece stata annullata a causa del coprifuoco nella capitale colombiana.

keystone-sda.ch/ (JOSE JACOME)