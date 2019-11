Federer battuto, a Buenos Aires la spunta Zverev

BUENOS AIRES (Argentina) - Dopo il successo a Santiago del Cile, Roger Federer non ha concesso il bis nel secondo impegno del suo tour d'esibizione in America Latina. Nel secondo round contro Alexander Zverev - in totale sono 5 quelli in programma -, il renano si è arreso in due set al 22enne tedesco. A Buenos Aires, davanti a circa 15'000 spettatori - presente anche il convalescente Juan Martin Del Potro, che in un primo momento doveva essere il suo avversario -, King Roger è infatti stato sconfitto 7-6(2), 7-6(2).

Ora un giorno di pausa, dopodiché Federer e Zverev si affronteranno anche a Bogotà, Città del Messico e Quito.

keystone-sda.ch/ (JUAN IGNACIO RONCORONI)